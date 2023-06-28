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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو ملكش في اللحمة.. جهزي دجاج مشوي على الطريقة التركية

طريقة عمل دجاج مشوي
طريقة عمل دجاج مشوي على الطريقة التركية

تعتبر المشويات التركية شهية للغاية، وهي كذلك شهيرة حول العالم وذلك بطعمها الرائع وكذلك طريقة صنعها السهلة والبسيطة، ولن تحتاج إلى الكثير من المكونات حتى تستطيع تتبيل المشويات التركية في المنزل. 

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل دجاج مشوي على الطريقة التركية، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ التركي، ويمكن تحضيرها في المنظل في اقل من 30 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..


طريقة عمل دجاج مشوي على الطريقة التركية

 

طريقة عمل دجاج مشوي على الطريقة التركية

 

مقادير طريقة عمل دجاج مشوي على الطريقة التركية :

1 دجاج مقطع أرباع

1 بصل مفروم

1 فص ثوم مهروس

1 ملعقة كبيرة بشر ليمون

1 ملعقة كبيرة ملح

2 ملعقة كبيرة سماق

2 ملعقة كبيرة بابريكا

2 ملعقة كبيرة خل

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

¼ كوب زيت زيتون

 

طريقة عمل دجاج مشوي على الطريقة التركية :

_ نغسل الدجاجة جيدًا بالماء والملح.

_ في وعاء ضعي الدجاج وكل مكونات التتبيلة معًا.

_ نترك الدجاج في التتبيلة ليلة كاملة.

_ نشوي الدجاج على الفحم حتى ينضج .

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