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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لكثافة الرموش والحواجب.. فوائد غير متوقعة لاستخدام هذا الزيت

فوائد زيت جوز الهند
فوائد زيت جوز الهند للرموش والحواجب

ينتج جوز الهند المعروف من فاكهة جوز الهند، وهي من الفواكه الاستوائية التي تنّمو على الشواطئ تؤكل بطرق عديدة إمّا على هيئتها وإمّا مبشورة وإمّا يشرب منقوعها والحليب المستخرج منها.

 

فوائد زيت جوز الهند للرموش والحواجب

 

ويستخدم زيت جوز الهند لأغراض تجميلية الخاصّة بالعناية بالشعر والبشرة، وعلاجية بفضل ما تحتوي عليه من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة وألياف وأحماض.

 

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ويعد زيت جوز الهند من الزيوت النباتية المفيدة لكل من الرموش والحواجب، ومن أبرز فوائد زيت جوز الهند ما يلي:

_ يزيد من معدل نمو شعر الرموش والحواجب.

 

فوائد زيت جوز الهند للرموش والحواجب

 

_ يعمل على زيادة كثافة الرموش والحواجب.

_ يعمل على ترطيب الرموش والحواجب.

_يساهم في تعزيز الرموش والحواجب.

_ يقلل من فرصة تساقط الرموش والحواجب.

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