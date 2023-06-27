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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس.. استهلاك بعض المشروبات يصيبك باضطرابات عصبية وفقدان ذاكرة

مخاطر الإكثار من
مخاطر الإكثار من إستهلاك المشروبات الغازية

تعتبر المشروبات الغازية من المشروبات التي تحمل الكثير من المخاطر على الصحة، وتسبب الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

 

مخاطر الإكثار من استهلاك المشروبات الغازية

 

وعلق الدكتور مارك جادزيان أخصائي الأورام، أن المشروبات الغازية المحلاة، تؤدي إلى السمنة وأمراض الدماغ، وفقا لوكالة نوفوستي الروسية.

 

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وتابع جادزيان، أن هناك العديد من المشروبات التي تشكل خطورة على الصحة،  ومن بينها المشروبات الكحولية والمشروبات الغازية المحلاة.

 

وأشار جادزيان، إلى أن المشروبات الغازية والمشروبات الكحولية قد تسبب ارتفاع شديد بمؤشر نسبة السكر في الدم،".

 

مخاطر الإكثار من إستهلاك المشروبات الغازية

 

وأفاد جادزيان، أن المشروبات الغازية المحلاة تشكل خطورة على الدماغ لاحتوائها على مضافات غذائية ضارة.

 

وأوضح جادزيان، إن "احتواء المشروبات الغازية المحلاة على زيت نباتي مضاف له البروم (Е443) المعروف بسميته، يمكن أن يؤدي عند تراكم كمية محددة منه في الجسم إلى اضطراب عصبي وفقدان الذاكرة".

 

ونصح جادزيان، على أن يتم استبدال المياه الغازية المحلاة بالماء الصافي أو بالمشروبات العشبية الدافئة، أو العصائر الفريش بدون إضافة السكريات، والاعتماد على سكر الفواكه الطبيعية.

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