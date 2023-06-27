بينهم أجانب.. العفو عن 217 سجينا في سلطنة عمان

بمناسبة عيد الاضحي..

أصدر السلطان العماني هيثم بن طارق عفوا عن 217 نزيلا من نزلاء السجن منهم 101 نزيل أجنبي من المدانين في قضايا مختلفة.

جاء ذلك تزامنًا مع مناسبة عيد الأضحى المبارك 1444هـ، ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء.

وفي وقت سابق أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان مرسوما سلطانيا بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها.



ويشار الي ان جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان، قد وقعتا في شهر مايو الماضي اتفاقية بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، وذلك على هامش انعقاد منتدى الأعمال المصري العماني الذي تم عقده في إطار زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى جمهورية مصر العربية.



ووقع الاتفاقية ومذكرة التفاهم، عن الجانب المصري، الدكتور محمد معيط وزير المالية، وعن الجانب العماني سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية.