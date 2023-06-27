الدواء تصدم راغبي التخسيس السريع وتوضح أسباب تساقط الشعر

​أكدت هيئة الدواء المصرية أن التنحيف الشديد، وفقدان الوزن السريع، والأنظمة الغذائية التقييدية، قد تسبب تساقط الشعر.

ونصحت هيئة الدواء المصرية بضرورة الحفاظ على نظام صحي ومتكامل لتجنب هذا الأمر.

‏هيئة الدواء تكشف علامات تساقط الشعر المرضي؟​



هو تساقط الشعر يوميًا، سواء على الفرشاة، أو على الأرض، أو أثناء الاستحمام، بمعدل تساقط أكثر من ١٢٥ شعرة يوميًا، وفي صورة كتل.​

وتابعت هيئة الدواء رؤية بقع ملحوظة من الشعر الرقيق أو المفقود (بقع صلعاء)، خاصة في ذلك الجزء العلوي من الرأس.​

رؤية جلد فروة الرأس، أو انخفاض كثافة الشعر وحجمه.​

وتنصح هيئة الدواء المصرية باستشارة مقدم الرعاية الصحية عند ظهور أي من العلامات السابقة؛ لتحديد السبب والعلاج المناسب له؛ لأنه كلما تم العلاج بشكل أسرع، زادت فعاليته.

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