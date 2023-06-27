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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الدواء تصدم راغبي التخسيس السريع وتوضح أسباب تساقط الشعر

صدى البلد

​أكدت  هيئة الدواء المصرية أن التنحيف الشديد، وفقدان الوزن السريع، والأنظمة الغذائية التقييدية، قد تسبب تساقط الشعر.

 ونصحت  هيئة الدواء المصرية بضرورة الحفاظ على نظام صحي ومتكامل لتجنب هذا الأمر. 

‏هيئة الدواء تكشف  علامات تساقط الشعر المرضي؟​
 

هو تساقط الشعر يوميًا، سواء على الفرشاة، أو على الأرض، أو أثناء الاستحمام، بمعدل تساقط أكثر من ١٢٥ شعرة يوميًا، وفي صورة كتل.​

وتابعت هيئة الدواء رؤية بقع ملحوظة من الشعر الرقيق أو المفقود (بقع صلعاء)، خاصة في ذلك الجزء العلوي من الرأس.​

رؤية جلد فروة الرأس، أو انخفاض كثافة الشعر وحجمه.​

وتنصح هيئة الدواء المصرية باستشارة مقدم الرعاية الصحية عند ظهور أي من العلامات السابقة؛ لتحديد السبب والعلاج المناسب له؛ لأنه كلما تم العلاج بشكل أسرع، زادت فعاليته.

الدواء التنحيف الأنظمة الغذائية صحي المرضى تساقط الشعر

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