مصرع ربة منزل غرقا بمياه بحر مويس في الشرقية

لقيت ربه منزل مصرعها غرقا بمياة بحر مويس امام كوبري المشاة بلبيس وتم إنتشال الجثة ونقلها الي مستشفي بلبيس والتحفظ عليها بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال "دعاء س م ا" 38 سنة ربة منزل مقيمة مشتول السوق "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصرعها غرقا بمياة بحر مويس امام كوبري المشاة بلبيس وتم إنتشال الجثة ونقلها الي مستشفي بلبيس والتحفظ عليها بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.