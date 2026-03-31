شوبير يكشف مفاجآت في تشكيل منتخب مصر خلال ودية إسبانيا

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجآت محتملة في تشكيل منتخب مصر أمام إسبانيا اليوم في المباراة الودية ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في يونيو المقبل.

وأشار شوبير خلال برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت أف أم إلى أن الكابتن حسام حسن قد يفاجئ الجميع في اختيار حارس المرمى.

وشدد على أن لا أحد يمكنه التكهن ما إذا كان سيبدأ بمصطفى شوبير كما فعل في مباراة السعودية التي استمر فيها الحارس حتى الدقيقة الستين، أو بمحمد الشناوي رغم عدم اختبار الحارسين في المباراة السابقة.

وتوقع شوبير أن يعتمد حسام حسن على كل من مصطفى شوبير ومحمد الشناوي خلال اللقاء، في خطوة تهدف لإتاحة الفرصة أمام الجميع قبل نهائيات كأس العالم.

وأضاف أن ملامح تشكيل المنتخب بدأت تتضح بإشراك محمد هاني ومروان عطية وأحمد فتوح وحمدي فتحي وإمام عاشور وزيزو وياسر إبراهيم وتريزيجيه ومرموش، مع احتمال دخول رامي ربيعة لتعزيز الدفاع ودعم خط الوسط أمام الهجوم الإسباني القوي.

وختم شوبير أن إشراك رامي ربيعة رغم عدم اشراكه في مباراة السعودية، يتيح لحمدي فتحي التواجد أمامه لتقديم الدعم لمروان عطية وإمام عاشور في الدفاع والهجوم.

وأكد أن المنتخب يجب أن يلعب بأسلوب هجومي متوازن ولا يكتفي بالدفاع فقط حتى لا تصل نسبة الاستحواذ إلى ٢٠ مقابل ٨٠ وهو ما لا يليق بتاريخ منتخب مصر.