صفقة عالمية جديدة.. أهلي جدة ينتظر قرار نجم ليفربول النهائي

اقترب نادي أهلي جدة من حسم التعاقد مع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في صفقة انتقال حر.

وبحسب فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “”سكاي سبورتس" فإن مفاوضات أهلي جدة مع فيرمينو وصلت مراحلها النهائية، إذ عرض النادي السعودي عقدا لمدة 3 سنوات، ولا يزال جانب اللاعب يناقش بعض التفاصيل قبل إعطاء الضوء الأخضر.

وأشار أن الأهلي يأمل في الإعلان عن ضم فيرمينو وإدوارد ميندي (حارس مرمى تشيلسي) خلال الأيام المقبلة.

وينتهي عقد البرازيلي روبرتو فيرمينو مع نادي ليفربول الإنجليزي في 30 يونيو الحالي، وقرر اللاعب عدم تجديد عقده مع الريدز.

أهلي جدة يعود لدوري المحترفين:

يذكر أن فريق أهلي جدة عاد لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين “مؤخرا”، بعد موسم واحد من هبوطه للدرجة الثانية.