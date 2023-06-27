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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف خطة كولر أمام البنك الأهلي.. تفاصيل

شوبير
شوبير

شارك الإعلامي أحمد شوبير، تغريدة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب شوبير ''كولر سيغير 5 لاعبين أمام البنك الأهلي''.

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي لتدريباته مساء اليوم باستاد مختار التتش استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها بعد غد الخميس بالدوري.

تعديلات في تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي بالدوري

وكان كولر قد قام بتعديل البرنامج التدريبي للفريق حيث منح اللاعبين  راحة امس علي أن يتدربوا مساء اليوم ثم يخوض المران الأخير مساء غد قبل ان يختار القائمة التي سيدخل بها معسكر مغلق إستعداداً لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها بعد غد الخميس.

ويشهد تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي عودة الثلاثي بيرسي تاو وعلي معلول ومحمد عبدالمنعم بعد ان منحهم راحة من مواجهة منتخب السويس في ظل سياسة التدوير التي يتبعها لمواجهة ضغط المباريات، وسيخوض كولر المباراة المقبلة بالهيكل الرئيسي للتقدم خطوة نحو إستعادة لقب الدوري حيث يحتاج الي 12 نقطة للتتويج رسمياً باللقب .

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