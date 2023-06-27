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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. اشتباك مسلح في بغداد خلال عملية اعتقال مطلوبين

العراق - علم
العراق - علم

أفادت خلية الإعلام الأمني بوقوع اشتباك مسلح في بغداد خلال عملية اعتقال مطلوبين أحدهما تاجر حيث ألقت وكالة الاستخبارات القبض على متهمين اثنين مطلوبين بقضايا إلارهاب والمخدرات. 


وقالت خلية الإعلام الأمني أن جهودها متواصلة وعملياتها مستمرة لملاحقة الخارجين عن القانون ومتابعة منفذي الجريمة المنظمة. 

وأضافت :وعلى ضوء معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبكمين محكم من القاء القبض على مطلوبين أثنين وفق المادة القانونية 4/ ارهاب من بينهم تاجر مخدرات. 

كما تم القبض عليهم في  بغداد بعد الاشتباك معهما وتبادل اطلاق النار حيث 
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما وتوقيفهما وفق احكام المادتين (٤ ارهاب و ٣٢ مخدرات) من قانون العقوبات العراقي.

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