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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة إسرائيلية: مسألة شن عملية عسكرية باتت قريبة

صحيفة إسرائيلية:
صحيفة إسرائيلية: مسألة شن عملية عسكرية باتت قريبة

تحدثت صحيفة عبرية اليوم الثلاثاء، عن بداية حقبة جديدة عقب إطلاق الصواريخ من جنين ، منوهة إلى أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن مسألة شن عملية عسكرية محدودة باتت قريبة.

وجاء في تقرير نشرته الصحيفة العبرية لمراسلها ومحللها العسكري يوسي يهوشع، أن الأحداث الأخيرة المتصاعدة من شمال الضفة الغربية تشير إلى أننا في بداية حقبة جديدة.

وأشار التقرير إلى تطور الأحداث، منذ تفجير العبوات الناسفة في جنين وتطويرها، ثم القصف الجوي لأول مرة منذ الانتفاضة الثانية، للقضاء على خلية مسلحة، وتبع ذلك ما نشر أمس عن إطلاق صواريخ من جنين أيضًا لأول مرة منذ سنوات.

وبحسب يديعوت أحرونوت العبرية، إن هذه التطورات، ورغم أنه لا توجد صواريخ فعلية تصل من جنين إلى العفولة، إلا أنه على عكس الماضي، يمكن التقدير أن عملية عسكرية محدودة باتت أقرب من أي وقت مضى.

وأوردت :"أنه منذ عملية عيلي التي تقف حماس خلفها، عادت المطالبات بتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق، وتم مناقشة ذلك مرة أخرى لمعرفة مدى الحاجة إليها". وفق قولها

ولفتت إلى أن الحديث عن عملية محددة وليست "السور الواقي2"، وليس الهدف احتلال مناطق أو تواجد فيها بشكل مطول، بل دخول قوات كبيرة بطريقة مستهدفة إلى أهداف محددة لمدة تصل إلى 48 ساعة، لإلحاق الضرر بالبنية التحتية المسلحة، وجلب ثمن لتحقيق الردع اللازم". وفق قولها

وبينت الصحيفة العبرية، "اعترض وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت، الأسبوع الماضي، كما فعل كبار المسؤولين في الجيش على ذلك، ولكن يبدو الآن أنه في ضوء هذا التطور وتقييمات الوضع الذي حدث في اليومين الماضيين، ازدادت احتمالية هذا الإجراء".

وأورد التقرير العبري، "هناك مؤشرات أخرى تشير لذلك منها التعزيزات الهائلة للقوات العسكرية بالضفة، بعضها مخصص للعمل العسكري داخل المدن الفلسطينية".

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