الكرملين ينفي علمه بمكان قائد فاجنر "بريغوجين" الحالي

قال الكرملين ، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يتحدثان يوميا حول مسائل الأمن.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف في إفادة صحيفية ، إن وحدة الروس حول بوتين مرتفعة للغاية.

وأضاف بيسكوف: لا توجد معلومات حول موقع بريغوجين الحالي ، مضيفاً أن بوتين نجح في إبعاد روسيا عن السيناريو الأسوأ خلال التمرد.

وأوضح بيسكوف أنه يتمنى الوفاء بتعهدات إنهاء التمرد وبوتين دائما يفي بعهده.

ونفي بيسكوف أن يكون تمرد فاجنر أضعف الرئيس بوتين.

كما قال أن بوتين سيعقد اجتماعات فردية مع بعض الضباط العسكريين

وأضاف أنه لا توجد مبررات لبدء محادثات سلام مع أوكرانيا الآن كما رفض التعليق على التقارير حول محادثات روسية أميركية خلال تمرد فاجنر.

وأفاد الكرملين بأن بوتين يجتمع الآن مع وزير الدفاع سيرجي شويجو والضباط الذين أوقفوا التمرد.