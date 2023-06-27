فحص وعلاج 1092 مواطناً خلال قافلة حياة كريمة بقرية الشهابية بكفر الشيخ

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك بقرية الشهابية، بمركز بلطيم، لمدة يومين، وشهدت القافلة الطبية تردداً كبيراً من أهالي القرية خلال فعالياتها بالقرية للانتفاع بكافة الخدمات الطبية المختلفة.

جاء ذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، واللواء عمرو الفداوي ، رئيس مركز ومدينة بلطيم، ومتابعة الدكتور مجدي شنح ، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، والدكتور أشرف سليمان، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة بالقوافل الطبية.



وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القافلة قدمت خدماتها الطبية لـ 1092 مواطناً من المترددين عليها، مشيراً إلى أن القافلة شملت 8 تخصصات بـ 8 عيادات، وهي (باطنة، مسالك، أطفال، جلدية، عظام، جراحة عامة، نساء وتوليد، تنظيم أسرة)، وتقديم كافة الخدمات بصورة مجانية من فحوصات طبية (معمل تحاليل دم ومتوطنة، وأشعة متنقلة)، بالإضافة إلى ندوات التثقيف الصحي وصرف الدواء مجانا، وتقديم خدمات الإحالة على المستشفيات لاستكمال الفحوصات والتدخلات الطبية اللازمة واستصدار قرارات نفقة الدولة.



وأضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، أنه تم إجراء 151 تحليلا طبيا، و 59 أشعة ، وتم صرف الدواء بصورة مجانية، كما تلقى 623 مواطناً ندوات التثقيف والإرشاد الصحي، وضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتزام بأهدافها واستدامتها تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (الضغط والسكر) على 65 مواطنا خلال القافلة، وذلك بالإضافة إلى خدمات التقارير الطبية لـ 4 مرضى، والتحويل على أقرب مستشفى لـ22 مريضا لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

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وأكد الدكتور مجدي شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أنه يتوجه بالشكر للعاملين بالإدارة الصحية بمركز ومدينة بلطيم، وإدارة مستشفى البرج المركزي، والمجلس المحلي لمركز ومدينة بلطيم، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، لتعاونهم المميز جميعا وتكاتف أدوارهم وتكاملها نحو تيسير سبل تقديم خدمات طبية متكاملة لأهالينا الكرام.

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