حشرات تحمل أمراضا قاتلة| بعوضة "النمر الأسود" تغزو أوروبا وتحرك عاجل لإنقاذ القارة

تتسبب التغيرات المناخية بنشر المزيد من أنواع الحشرات في أوروبا، والبعوض هو أحدها وهناك أنواع من البعوض تسبب أمراضا خطيرة، مثل بعوضة النمر الآسيوي.

بعوضة النمر الآسيوي

العوامل المناخية وزيادة البعوض

وتوصل فريق من الباحثين إلى أن الزيادة في ثلاثة عوامل مناخية وهي درجات الحرارة ومعدلات سقوط الأمطار وارتفاع حرارة المحيطات، تنذر بزيادة كبيرة بأعداد البعوض.

فالتغيرات المناخية تعمل على تحولات وتغييرات عميقة في طبيعة النظم الحيوية والبيئية وآليات اشتغالها، ففي أوروبا والمناطق الشمالية من كوكب الأرض، ينتشر المزيد من الأنواع الأحيائية فيها، بعد أن كان وجودها مقتصرا لفترات طويلة فقط على بلدان الجنوب.

ويعد البعوض أبرز هذه الأنواع، خاصة "النمر الآسيوي" الذي يعرف أيضا ببعوضة الغابة وبعوضة الحمى الصفراء، ويتميز الاثنان بحملهما لفيروسات وأمراض خطيرة.

وكان المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابع لهيئة الصحة بالاتحاد الأوروبي، حذر من أن تغير الظروف المناخية يزيد من مخاطر الأمراض التي تنقلها مثل هذه الأنواع من البعوض، التي تنتشر حاليا بشكل متزايد في أوروبا.

وبفعل الاحتباس الحراري سيغدو مناخ أوروبا أكثر حرارة، وستتزايد وتيرة قوة الفيضانات، والصيف سيصبح أطول وأكثر حرارة، وفق المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وهذا الأمر يخلق ظروفا أكثر ملاءمة لحياة أنواع البعوض الغازية، مثل بعوضة النمر الآسيوي، وهي تسمى بذلك لكونها مخططة بالأسود والأبيض، وكانت هذه البعوضة قبل 10 أعوام تتواجد في 8 بلدان أوروبية، فيما تنتشر الآن في 13 بلدا.

المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض

تحرك دولي لمواجهه هذا الخطر

رغم أن انتشارها الأصلي هو في قارة آسيا وبلدان جنوب شرقها خاصة، فإنها خلال السنوات الأخيرة مع استفحال ظاهرة تغير المناخ، أصبحت تظهر في مناطق جديدة من العالم.

وفي السنوات الأخيرة، كان هناك انتشار جغرافي لأنواع من البعوض الغازية إلى مناطق في الاتحاد الأوروبي وفي المنطقة الاقتصادية الأوروبية، لم تعرف مثل هذا الانتشار، كما تقول مديرة المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أندريا أمون.

وتضيف: "إذا استمر ذلك، فيمكننا التعامل مع المزيد من الحالات والوفيات المحتملة من أمراض مثل حمى الضنك، وشيكونغونيا، وحمى غرب النيل".

وأضافت: من الضروري تكثيف الجهود للسيطرة على مناطق تجمع البعوض، وتعزيز المراقبة وتدابير الحماية الشخصية.

يحذر خبراء من أن خطر التغير المناخي أصبح وجوديا ويطال مختلف أشكال الحياة على كوكبنا ويهدد بإعطاب النظم البيئية، وأن المطلوب هو تحرك دولي عاجل لمواجهه هذا الخطر وكبح تماديه أكثر.

أندريا أمون

تحذيرات من بعوض ينتشر في أوروبا

ويذكر أن دفعت إصابة امرأة بريطانية بمرض حمى الضنك خلال قضاء إجازتها في جنوبي فرنسا الباحثين إلى التحذير من أن المرض أصبح أكثر انتشارا في أجزاء من أوروبا بسبب تغير المناخ.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا البريطانية" أن السيدة البالغة من العمر 44 عاما، أصيبت بمرض استوائي خلال رحلة إلى نيس، جنوبي فرنسا، في سبتمبر 2022. وعانت المرأة من الحمى والصداع وآلام العضلات والطفح الجلدي لمدة ثلاثة أيام، لكنها لم تتطلب المزيد من العلاج الطبي.

وكانت المرأة قد عادت من جنوبي فرنسا في اليوم السابق لظهور الأعراض ولم تسافر إلى أي دولة أخرى. كما عانت العائلة التي أقامت معها المرأة في فرنسا من أعراض مماثلة.

وتنتشر حمى الضنك عن طريق لدغة من البعوض الحامل لفيروس حمى الضنك، وعادة في المناطق الاستوائية في آسيا وأمريكا الجنوبية. ومع ذلك، فقد أدى تغير المناخ إلى زيادة وجود بعوضة النمر الآسيوي، الناقل للمرض، في جميع أنحاء جنوب أوروبا.

يشار إلى أنه خلال الفترة بين يونيو وسبتمبر 2022، أبلغت وكالة الصحة الإقليمية في فرنسا عن ثلاث حالات تفشي منفصلة لفيروس حمى الضنك انتقلت محليا داخل الأراضي الوطنية دون أن يسافر المرضى إلى الخارج.

وبدأت دول مثل فرنسا في البحث عن طرق لفهم كيفية استمرار بعوضة النمر الآسيوي، التي اكتشف الفرنسيون وجودها لأول مرة عام 2004.

وأشارت صحيفة لوموند إلى أن العلماء الفرنسيين، بدأوا دراسة تحركاتها وتحليل الحمض النووي والبيانات الصحية، من أجل التوصل إلى أسرار المقاومة غير العادية والقدرة على التكيف مع البيئة الأوروبية، التي يحظى بها ناموس النمر الآسيوي.

بعوضة النمر الآسيوي

أعراض لدغه بعوضة النمر الآسيوي

بعوضه النمر الآسيوي والتي تعرف أيضا ببعوض الغابة، هي حشرة ذات اللون أسود منقطة باللون الأبيض كالنمر تختلف عن الأنواع الأخرى من البعوض حيث أنه يزداد نشاطها خلال ساعات النهار بعكس الأنواع الأخرى من البعوض التي تكون نشطة خلال ساعات المساء وتضع بعوضة النمر الاسيوي بيضها داخل المياه وأثناء تكوينها تحتاج الى بضعة أيام حتى تتحول من يرقة إلى شرنقة ثم لتتحول بعد ذلك إلى حشرة كاملة.

تتضمن أعراض الإصابة بعوضة النمر الآسيوي ما يلي:

كحه شديدة.

احمرار في الجلد.

تورم وانتفاخ في المنطقة التي تتعرض للدغة.

وقد تنتقل بعوضة النمر الآسيوي الفيروسات مثل الفيروس الحمى الصفراء وفيروس زيكا والتهاب الدماغ وحمى الضنك والتي تعد من أخطر الفيروسات التي تهدد صحة الإنسان.

فهناك نصائح للوقاية من لدغة بعوضة النمر الآسيوي وبعض الطرق المتبعة للوقاية وهي:

ارتداء ملابس طويلة تغطي الأيدي والارجل.

استخدام مستحضرات طاردة للبعوض.

الابتعاد عن المناطق التي تواجد فيها بارك مياه مثل البرق المائية.