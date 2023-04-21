انتشار بعوض قاتل في بريطانيا .. ما القصة؟

اطلقت الحكومة البريطانية مجموعة بيئية لمحاربة خطر البعوض القاتل في المملكة المتحدة.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار”، يتعاون المسؤولون والخبراء لتقييم الكيفية التي يمكن أن يؤدي بها الاحترار العالمي إلى زيادة خطر موت القراد والقراد.

يتسبب البعوض في أكثر من 700000 حالة وفاة على مستوى العالم سنويًا ويمثل 17 ٪ من جميع الأمراض المعدية.

انتشار بعوض قاتل في بريطانيا

فما يقود فريق العمل مركز المملكة المتحدة للبيئة والهيدرولوجيا ووكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة وجامعة جلاسكو.

وقالت جوليون ميدلوك من UKHSA: "في وقت يشهد تغيرًا بيئيًا ، من المهم حقًا التحقيق في المخاطر الحالية والمحتملة التي يشكلها البعوض والأمراض التي ينقلها البعوض".

واشارات الصحيفة إلى ان البعوض المنتشر ببريطانيا، يتسبب في امراض مميتة، ويؤدي إلى المئات من حالت الوفاة.