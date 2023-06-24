نشرة المرأة والصحة | لدغة حشرة تصيب صغار السن بمرض خطير.. تحذير من ملابس تجذب الناموس.. سعر فستان درة الأحمر القصير يثير الجدل.. صور أمينة خليل من المالديف

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

لدغة حشرة تصيب صغار السن بمرض خطير



أصيب طفل بلدغة حشرة القراد وهو يلهو وبلعب في احد الحدائق، وهو ما تسبب له في الإصابة بداء لايم الخطير.



تيشيرت بـ400 ألف جنيه.. إطلالات أثارت الجدل لـ أحمد سعد



صرح النجم أحمد سعد خلال ظهوره في برنامج كاربول كاريوكي، الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش عبر تليفزيون دبي، أن "آخر تيشيرت لبسته في آخر حفلة كان سعره 400 ألف جنيه، يعني 10 آلاف دولار".



نصائح ذهبية للحصول على نظام غذائي صحي أثناء مناسك الحج



يستعد حجاج بيت الله الحرام إلى السفر لأداء فريضة الحج، ويعتبر اختيار التغذية السليمة والمناسبة، خلال تأدية مناسك الحج والعمرة جزءا أساسيا وهاما، التي يجب على كل حاج أن يهتم بها، ويعد النظام الغذائي من أكثر العوامل المؤثرة على صحة وسلامة الجسم ،حيث أن مناسك الحج تتطلب جهداً جسديا وصحة جيدة لذلك لتجنب التعرض للإصابة بالأمراض، نستعرض أهمية الصحية الغذائية التي على الحجاج إتباعها، وكذلك ما يجب الابتعاد عنه وتجنبه من أجل الوقاية من الأمراض خلال فترة الحج وفقا لموقعHealth remediez



تحذير من ملابس معينة تجذب الناموس| دراسة صادمة



ينجذب الناموس لأشخاص بحد ذاتهم أكثر من آخرين، وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في بريطانيا، أن الناموس لا ينجذب فحسب إلى فصائل دم بعينها، بل أيضا ينجذب إلى بعض ألوان الملابس.



علشان تخس.. عادات خاطئة على الريق تسبب مرضا خطيرا



يلجأ البعض لشرب الماء الساخن أو تناول المشروبات الساخنة على الريق من أجل فقدان الوزن بشكل عام للتخلص من الدهون، وليس لها أي أساس من الصحة ،واكد الخبراء أنها معلومات خاطئة تماما ، والكثير من الخبراء يحذرون من أضرار هذه العادة ، ويؤكدون انها تسبب ان امراض خطيرة علي المدي البعيد ، حيث كشفت دراسة بريطانية حديثة أن جميع الأبحاث التي تتحدث عن سرطان المريء تحذر من تناول المياه والمشروبات، حيث أن المشروبات والمأكولات الساخنة ليس لها أي قيمة غذائية بل تساهم في زيادة الاصابة بسرطان المرئ .. نرصد اضرار ومخاطر تناول المياه والمشروبات الساخنة علي الريق وفقا لموقع mindbodygreen



كاش مايوه شيفون .. أمينة خليل تثير الجدل من المالديف



شاركت الفنانة أمينة خليل جمهورها صورا حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام في إجازة خاصة تقضيها بجزر المالديف.



لبست الحجاب .. ياسمين عز تثير الجدل في برنامجها الليلة



قدمت الإعلامية ياسمين عز في حلقة اليوم من برنامجها "كلام الناس" المذاع عبر قناة MBC مصر فقرة شرحت فيها على الهواء طريقة لف الطرحة للمحجبات بالطريقة التركية.



لا ترتكب هذه الأخطاء عند تخزين اللحم في عيد الأضحى.. احذرها



بعد ذبح الأضحية وتوزيع اللحم في عيد الأضحي، يتبقى التساؤل حول كيفية حفظ اللحم في الثلاجات لحسن استخدامه، ام يمكن إستخدامه دون وضعه في الثلاجة، وفيما يلي سنجيب عن هذا الأمر بالتفصيل..



يتخطى 10 آلاف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان أيتن عامر في حفل MEMA



شاركت النجمة أيتن عامر متابعيها خلال حضورها في حفل توزيع جوائز MEMA٦٧، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على إنسنجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

يحمي من السرطان .. تعرف على فوائد البرغل



قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد البرغل.

تحسين وظيفة الدماغ.. ماذا يحدث للجسم عند تناول المانجو؟



قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد تناول المانجو.



برقم صادم.. سعر فستان درة الأحمر القصير يثير الجدل



شاركت النجمة درة متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة تبرز من أنوثتها.