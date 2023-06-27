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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هكذا وصل سعر الإبل والماشية في السعودية قبل العيد

سوق للماشية في المملكة
سوق للماشية في المملكة

في جولة ميداية في سوق المواشي بالسعودية وصلت أسعار الأضاحي إلى مبالغ كبيرة قد تصل فيه أثمان بعض الأنواع إلى 8 آلاف  ريال، وفق ما ذكرت صحف سعودية.

وصل سعر أغنام وخراف من نوع  مثل "النعيمي" إلى مابين أسعار  تترواح من 1500 إلى 2500 ريال حسب الحجم.

بلغ سعر "النجدي" من 1800 إلى 3000 ريال، و"الحري" تتراوح أسعارها من 1500 إلى 2000 ريال.

فيما تبدأ أسعار الإبل من 3000 إلى 8000 ريال.

وأوضح عدد من مربي الماشية أنهم يستعدون مبكرًا لموسم عيد الأضحى، الذي يعدّ موسمًا نشطًا لبيع المواشي، كما بيّن عدد من المتسوقين أنهم يأخذون وقتًا كافيًا لمعاينة الأضاحي، والبحث عن أجودها للحصول على الأضحية.

 

 

 

بالسعودية سوق المواشي اسعار الاضاحى أغنام وخراف موسم عيد الأضحى

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