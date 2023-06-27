فرنسا تمنع المشروبات الكحولية في أولمبياد باريس 2024.. باستثناء الشخصيات المهمة

أصدرت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، عدة قرارات أبرزها منع المشروبات الكحولية والخمور من الملاعب، حيث تسير على نهج دولة قطر.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس اتخذت قرارا بمنع المشروبات الكحولية من الملاعب خلال منافسات البطولة، مشيرة إلى أن ذلك يستثني كبار الشخصيات من قرار المنع من المشروبات الكحولي.

ومن ضمن قرارات اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، فإن هذه المشروبات لن تكون ضمن عروض قائمة الطعام المخصصة لعامة المشجعين الذين أصيبوا "بخيبة أمل صغيرة"، بحسب ما وصفته الصحيفة الفرنسية.

يذكر أن النسخة الأخيرة من الألعاب الأولمبية، طوكيو 2020، قد شهدت غياب المشروبات الكحولية أيضا مع بعض الاستثناءات كما سيحدث في باريس.

كما أن دولة قطر قد قررت منع المشجعين والسياح من تناول المشروبات الكحولية في ملاعبها خلال مباريات كأس العالم 2022 في ديسمر الماضي.