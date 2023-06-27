الجارديان: حالة غضب في لندن بسبب زيادة أعداد المشردين بالشوارع

ارتفعت اعداد المشردين في لندن، مع وجود أكثر من 1700 شخص في الشوارع مقارنة بالعام الماضي- بزيادة قدرها 21٪، وفقًا للأرقام الصادرة عن هيئة لندن الكبرى ونشرتها صحيفة الجارديان اليوم الثلاثاء.

وقد وصف ريك هندرسون، الرئيس التنفيذي لجمعية “خط اتصال المشردين" الخيرية، الزيادة من 8329 شخصًا في حالة تشرد في الشوارع في 2021-22 إلى 10053عام 2022 بأنها "مروعة بشكل قاطع"، و "مقلقة للغاية".

تسلط الأرقام الضوء على حجم التحدي الذي يواجه أمير ويلز، الذي أطلق هذا الأسبوع مخططًا لإنهاء النوم في الشوارع من خلال منح المشردين سكنًا دائمًا، بدلاً من وضعهم في مساكن مؤقتة.

وقال الأمير إنه يريد أن يكون التشرد "نادرًا ومختصرًا وغير متكرر" وكان من المقرر أن يطلق يوم الثلاثاء برنامجًا في بلفاست، أحد ستة برامج في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

قدمت الحكومة أيضًا التزامًا رسميًا بـ "إنهاء آفة النوم في الشوارع بنهاية البرلمان المقبل" وقبل 18 شهرًا، كانت أكبر زيادة في عدد الأشخاص الذين ينامون في المداخل والحدائق في مدينة وستمنستر- مقر البرلمان والحكومة المركزية.

كان هناك ارتفاع حاد بشكل خاص في عدد الأشخاص الذين ينامون في العراء لأول مرة، بزيادة 26٪ عن العام الماضي إلى 6391. قفز عدد الأشخاص الذين عادوا للعيش في الشوارع بعد أكثر من عام دون نوم في العراء إلى 1578 شخصًا، بزيادة قدرها 31٪.

وكشف تحليل نشره معهد الدراسات المالية اليوم الثلاثاء عن أن واحداً فقط من كل 20 منزلاً مستأجراً خاصاً في بريطانيا أصبح الآن في متناول الأشخاص الذين يعتمدون على إعانة الإسكان- وهو أدنى مستوى مسجل. قال رجل لصحيفة الجارديان إن الأمر استغرق ستة أشهر للعثور على شقة ضمن ميزانية الرعاية الاجتماعية الخاصة به.



تستند أرقام لندن إلى الأشخاص الذين شوهدوا مستلقين في الشارع، أو في أماكن مفتوحة أخرى أو مواقع غير مصممة للسكن، مثل المداخل أو السلالم أو الحدائق أو المباني المهجورة إنهم لا يحسبون عددًا أكبر من الأشخاص المشردين المختبئين "يتصفحون الأريكة" أو يعيشون في الخفاء، إلا إذا شوهدوا أيضًا وهم نائمون في ظروف قاسية.