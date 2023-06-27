نتنياهو ووزير الدفاع يشجبان اعتداء مستوطنين على قائد بالجيش الإسرائيلي

شجب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف جالانت، اعتداء مستوطنين على قائد لواء بالجيش.

وقال جالانت إنه تحدث مع "قائد لواء بنيامين في الجيش الإسرائيلي، اليآف الباز، في أعقاب العنف الدنيء الذي تعرض له"، مشيرا إلى أن "إيذاء جنود الجيش وضباطه مثل الإضرار بعلم الدولة".

وأضاف: "لن نسمح بذلك وسنعاقب المخالفين".

وكان قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أصدروا بيانا قبل يومين أدانوا فيها اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية ووصفوها بـ "الإرهاب القومي".

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد في أعمال العنف بالأراضي الفلسطينية.

وأكد سكان ثلاث قرى فلسطينية أن المئات من المستوطنين هاجموا قراهم، الأربعاء، وأضرموا النيران في المنازل وأحرقوا السيارات والمزروعات والأشجار.

ونفذ المستوطنون هجماتهم بعد مقتل أربعة إسرائيليين بالقرب من مستوطنة بالضفة الغربية في هجوم نفذه فلسطينيون.

وسقط في شمال الضفة الغربية خلال أسبوع نحو 20 قتيلا، غالبيتهم فلسطينيون، في عمليات توغل إسرائيلية وهجمات شنها فلسطينيون وأخرى نفذها مستوطنون إسرائيليون، ما يرفع إلى أكثر من 200 عدد قتلى أعمال هجمات والمواجهات والعمليات العسكرية منذ مطلع يناير، بحسب فرانس برس.