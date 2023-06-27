مصرع شخص وإصابة سيدة في حادث تصادم سيارتين ببني سويف

لقي سائق مصرعه وأصيبت سيدة إثر تصادم سيارة نقل مع أخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي قبلي نفق سنور بحوالي 4 كم بنطاق محافظة بني سويف، وتم نقل الجثة والمصابة إلى المستشفى وجار اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل وأخرى نقل ببعضهما بالطريق الصحراوي الشرقي قبلي نفق سنور في اتجاه محافظة المنيا، أسفر عن مصرع شخص وإصابة سيدة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابة إلى أقرب مستشفى لإسعافها، وإيداع الجثة ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابة وتدعى نجية علي ربيع 40 عامًا، تقيم بمحافظة اسيوط، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي.

فيما نقلت سيارة إسعاف جثة المتوفى ويدعى عبد الفتاح فتحي احمد 50 عامًا، سائق، يقيم بمحافظة أسيوط، إلى ثلاجة الموتى بمستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه لدفنه بمقابر أسرته.