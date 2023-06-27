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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوادى الجديد .. إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق بلاط - منفلوط

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بلاط / منفلوط بنطاق محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة النقب بطريق بلاط / منفلوط الجديد.

نتج عنها إصابة 3 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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أسفر عن إصابة كل من أحمد محمود محمد سنوسي، 38 عامًا، ومقيم بلاط، وشقيقه محمد 43 عامًا، وجنى أسامة عبد الفتاح، 15 عامًا ومقيمة  قرية "تنيدة" بمركز بلاط.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

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