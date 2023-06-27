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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقيدة عدوانية.. تصريحات خطيرة لوزير الدفاع الكوبي لواشنطن بسبب روسيا

روسيا وكوبا
روسيا وكوبا

قال وزير الدفاع الكوبي، ألفارو لوبيز مييرا، اليوم الثلاثاء، إن الصراع العسكري الحالي في أوكرانيا ينبع من السياسات العدوانية للولايات المتحدة.

 

وأوضح مييرا خلال محادثات مع نظيره الروسي سيرجي شويجو في موسكو، أن نية الولايات المتحدة لمواصلة توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى حدود روسيا، أدت إلى عواقب أجبرت موسكو على شن عملية عسكرية خاصة. 

 

وأضاف مييرا: "لذلك تلعب روسيا دورًا رائدًا في محاربة الفاشية، وهي الولايات المتحدة، لافتا إلى أن واشنطن تحاول الانتشار في أوروبا اليوم.

 

كما أشار وزير الدفاع الكوبي إلى أن هافانا تعارض العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا التي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.

 

وتابع: "لقد غزت الولايات المتحدة وبعض حلفائها مرارًا وتكرارًا دولًا ذات سيادة سعياً وراء مصالحهم"، لافتا إلى أن كوبا تعارض سياسة النفاق وازدواجية المعايير التي تتبعها الولايات المتحدة. 

 

وأضاف: "سيطالب التاريخ الولايات المتحدة بالمساءلة عن عواقب عقيدتها العسكرية العدوانية خارج حدود الناتو مما يهدد السلام والأمن والاستقرار الدولي".

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