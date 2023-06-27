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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حددتها أوقاف سيناء .. أماكن صلاة عيد الأضحى بالمدن والقرى

صلاة العيد في الساحات
صلاة العيد في الساحات بسيناء

أكدت مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، أن صلاة عيد الأضحى ستقام الساعة السادسة و8 دقائق طبقا لما نشرته  وزارة الاوقاف..  حيث  ستقام صلاة العيد،  في جميع المساجد بمدينة العريش العاصمة  ، بالإضافة إلى الساحة الشعبية واستاد العريش الرياضي، بالإضافة لمساجد المدينة الكبرى، منها مسجد النصر والرفاعي وأم القرى والأزهر ، وابو بكر  الصديق بميدان الفواخرية.
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مسجد القواسمة :


 كما سيؤدي المواطنون  بالشيخ زويد صلاة العيد  في جميع مساجد وسط المدينة والقرى الجنوبية بالشيخ زويد ، عدا المسجد الكبير بوسط المدينة ومسجد القواسمة لوجود أعمال صيانة وتطوير بهما، وتم استبدالهما بمسجد التوحيد ومسجد الكوثر الكبير، علاوة على ساحة سوق الثلاثاء وسط المدينة.

كما أعلنت إدارة الأوقاف بمدينة بئر العبد، أن صلاة العيد ستقام بالمساجد العامة، علاوة على تخصيص الصلاة بساحة الملعب السداسي، فيما تقام صلاة العيد بمساجد رمانة ونجيلة وجلبانة والقرى الممتدة على الطريق الساحلي.
وأكدت أن صلاة العيد ستقام بساحة مسجد زاوية الروضة ومزار والشوحط والسادات والكيلو 17 على الطريق الدولي بين العريش وبئر العبد.

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