لوكاشينكو: تمرد فاجنر سيمنح الغرب فرصة لضرب روسيا وبيلاروسيا

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، إن محاولة التمرد التي قامت بها مجموعة فاجنر العسكرية ستمنح الغرب فرصة لضرب المناطق المؤلمة في روسيا وبيلاروسيا.

وأضاف لوكاشينكو: "دعونا نواجه الأسوأ، أننا نمر بأوقات عصيبة"، مشيرا إلى أن المسؤولين الغربيين متأكدون من استخلاص بعض النتائج من مسيرة فاجنر إلى موسكو.

وتابع لوكاشينكو "سوف ينسقون عملهم، ويركزون ويضربون في الأماكن الأكثر إيلاما".

وأيد الرئيس البيلاروسي نظيرة الروسي فلاديمير بوتين في قوله، إن الناس بحاجة إلى الوحدة في مواجهة التحديات الأخيرة.

كما دعا لوكاشينكو إلى طي صفحة محاولة التمرد، حتى لو عاد إليها مرة أخرى في وقت لاحق.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى الهدوء وقلب هذه الصفحة. سيأتي وقت عندما، إذا لزم الأمر، وسنعود إلى هذا الموضوع. ولكن الآن هو الوقت المناسب للتهدئة. دعونا لا نلهب التوترات وننزل على أي شخص