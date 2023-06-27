بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن مجموعة فاجنر العسكرية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم اتخاذ إجراءات جديدة ضد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية في إفريقيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن واشنطن تعلن أنها ستلاحق مجموعة فاجنر في كل مكان، لافتا إلى أن هذا الأسبوع إجراءات بشأن مجموعة فاجنر.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن الإجراءات المرتقبة ضد فاجنر لا تتعلق بأحداث روسيا بل بأنشطتها السابقة في أوكرانيا وإفريقيا.

وفي وقت سابق، قال ميلر إن الولايات المتحدة ستسعى لتسليم مؤسس فاجنر، يفجيني بريجوجين، إذا انتهى به الأمر في بلد يوجد معها اتفاق لتسليم المجرمين، لكن بيلاروس ليست واحدة منهم.

وقال ميللر في إفادة صحفية، "ليس لدينا معاهدة لتسليم المدانين مع روسيا أو بيلاروسيا، لكنني أتوقع بالتأكيد أننا سنحاول تطبيق اتهاماتنا إذا ظهر في بلد أبرمنا معها اتفاقية لتسليم المجرمين”.

وتم وضع بريجوجين على قائمة المطلوبين في الولايات المتحدة بتهمة التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.