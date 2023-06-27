هكذا احتفل إمام عاشور بعيد ميلاد زوجته.. شاهد

هنأ إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، زوجته بعيد ميلادها، حيث نشر صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق إمام عاشور، على الصورة: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي ".

وفي سياق آخر، قدم نادي بيراميدز، عرضًا لنادي ميتلاند الدنماركي، للتعاقد مع إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وحسبما أفاد الإعلامي محمد شبانة، مُقدم برنامج «بوكس تو بوكس»، فإن نادي بيراميدز قدم عرضا لـ ميتلاند من أجل ضم إمام عاشور مقابل 4 ملايين دولار بشكل نهائي، أو استعارته لمدة موسم مقابل مليون و300 ألف دولار، مع وجود بند يسمح للنادي السماوي بشرائه مقابل 2.7 مليون دولار.

الإغراءات المالية تُهدد بقاء إمام في ميتلاند

وأشار شبانة إلى أن ميتلاند كان متمسكًا بوجود إمام عاشور، لكن الإغراءات المالية الكبيرة تُهدد استمرار اللاعب في صفوف الفريق.

واختتم شبانة: «بيراميدز يسعى لصناعة فريق قوي؛ من أجل دوري أبطال إفريقيا، ومتمسك بكل لاعبيه المميزين، وسيقوم بتغيير بعض المحترفين، مثل فخر الدين بن يوسف».