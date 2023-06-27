عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هكذا احتفل إمام عاشور بعيد ميلاد زوجته.. شاهد

امام عاشور وزوجته
امام عاشور وزوجته

هنأ إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، زوجته بعيد ميلادها، حيث نشر صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

 

وعلق إمام عاشور، على الصورة: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي ".

وفي سياق آخر، قدم نادي بيراميدز، عرضًا لنادي ميتلاند الدنماركي، للتعاقد مع إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

 

وحسبما أفاد الإعلامي محمد شبانة، مُقدم برنامج «بوكس تو بوكس»، فإن نادي بيراميدز قدم عرضا لـ ميتلاند من أجل ضم إمام عاشور مقابل 4 ملايين دولار بشكل نهائي، أو استعارته لمدة موسم مقابل مليون و300 ألف دولار، مع وجود بند يسمح للنادي السماوي بشرائه مقابل 2.7 مليون دولار.

 

الإغراءات المالية تُهدد بقاء إمام في ميتلاند

وأشار شبانة إلى أن ميتلاند كان متمسكًا بوجود إمام عاشور، لكن الإغراءات المالية الكبيرة تُهدد استمرار اللاعب في صفوف الفريق.

واختتم شبانة: «بيراميدز يسعى لصناعة فريق قوي؛ من أجل دوري أبطال إفريقيا، ومتمسك بكل لاعبيه المميزين، وسيقوم بتغيير بعض المحترفين، مثل فخر الدين بن يوسف».

IMG_٢٠٢٣٠٦٢٧_٢١٢٢٥٥
IMG_٢٠٢٣٠٦٢٧_٢١٢٢٥٥

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفضل سورة تقرأ يوم عرفة تفتح الأبواب المغلقة وبها ينزل الرزق طول السنة

30 دعاء آخر ساعة يوم عرفة تسدد ديونا كالجبال .. رددها ولو لم تكن صائما

دعاء آخر ساعة من يوم عرفة.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

دعاء قبل المغرب يوم عرفة.. أمامك فرصة لتعويض ما فاتك من مال وولد بـ6 كلمات

جوارديولا طبق طريقة لعبه على زيارة مصر| المدرب انبهر بالأهلي.. و50 ألف دولار تكلفة إقامته يوميا

مين هيحاسب.. شوبير ينتقد إدارة الأهلي بسبب الصفقة الفاشلة

دعاء عصر يوم عرفة المستجاب.. 110 أدعية شاملة للخيرات تفرج همك وتوسع رزقك

نجم لوجان السويسري |أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

كش ملك.. اعتراف أمريكي بهزيمة أوكرانيا في الحرب ضد روسيا

من ترك صيام يوم عرفة.. 10 خسائر دنيوية تجعله يندم

فاجنر وتجارة الذهب.. الولايات المتحدة تعلن تفاصيل العقوبات الجديدة على روسيا

ترامب: أمريكا والدولار ينهاران.. وسأمنع حربا عالمية ثالثة نحن قريبون جدا منها

الزمالك يتفوق على المحلة بهدف زيزو في الشوط الأول

في وقفة عرفة.. مستقبل وطن يوزع الأغذية واللحوم على أهالي مدينة نصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متقاعد روسي يحول جاره لكرة نارية.. ويرمي سيدة بسهم ليخترق عنقها

على جبل عرفات.. نجوم الفن يؤدون مناسك الحج.. صور

تعرف على طريقة كل برج في قضاء إجازة عيد الأضحى والاستمتاع بها

منهم سيد عبدالحفيظ.. لاعبو الأهلي يخطفون الأنظار في العرض الخاص لـ"مستر إكس"

فيديو

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

فيديو لشيخ مزعوم يثير الجدل بطلب لمتابعيه.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ