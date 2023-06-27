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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 3 أشخاص تعدوا على آخر بالضرب في القاهرة

صدى البلد

كشف رجال أمن القاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب بالقاهرة .

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وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".. متضمناً قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب وتمزيق ملابسه بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص "مالك محل لبيع الهواتف المحمولة وعدد 2 بائعين بذات المحل- "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمون بالقاهرة، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.

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وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لعدم رغبة مالك المحل فى استرجاع "مستلزمات هاتف محمول" قام المذكور بشرائه من المحل منذ فترة فحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة قاموا على إثرها بالتعدى على الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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