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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كل من يقدر على حمل السلاح.. البرهان يدعو شباب السودان للانضمام للجيش

البرهان
البرهان

دعا رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، شباب السودان للانضمام إلى الجيش لمواجهة الدعم السريع، قائلا “كل من هو قادر على حمل السلاح فليذهب لأقرب وحدة عسكرية”.

وأضاف البرهان، أن “هناك من استعان بالمرتزقة لتنفيذ جرائم ضد السودانيين”، مشيرا إلي أن “الدعم السريع ارتكب انتهاكات عدة ترقى لجرائم حرب”.

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني، أن “الجيش السوداني يعمل على مواجهة وتدمير مجموعات التمرد التابعة لحميدتي”.

وأشار إلي أن “ما حدث في دارفور من قبل الدعم السريع يرقى لجرائم ضد الإنسانية”.

وأكد البرهان، أن السودان يتعرض لمؤامرة تستهدف تمزيق نسيجه.

ومنذ قليل، قال البرهان، إن القوات المسلحة السودانية تعلن وقفا لإطلاق النار من جانب واحد يوم عيد الأضحى.

السودان.. البرهان يعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد يوم عيد الأضحى

جنوب السودان: لقاء البرهان ودقلو يحتاج إلى تهيئة الظروف

وأضاف: “حجم المؤامرة في السودان يتطلب من الجميع التعاون”، مؤكدا أن “القوات المسلحة السودانية حريصة على انتقال السلطة”.

وقال إن “المتمرد حمدان دقلو حاول اختطاف الثورة السودانية لمصالح شخصية”.

وأوضح رئيس مجلس السيادة السوداني، أن “القوات المسلحة تتحمل مسؤولياتها منذ انقلاب حميدتي”.

مجلس السيادة السوداني البرهان الدعم السريع

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