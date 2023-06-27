السودان.. البرهان يعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد يوم عيد الأضحى

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن القوات المسلحة السودانية تعلن وقفا لإطلاق النار من جانب واحد يوم عيد الأضحى.

وقال البرهان، إن “حجم المؤامرة في السودان يتطلب من الجميع التعاون”، مؤكدا أن “القوات المسلحة السودانية حريصة على انتقال السلطة”.

وأضاف أن “المتمرد حمدان دقلو حاول اختطاف الثورة السودانية لمصالح شخصية”.

وأوضح رئيس مجلس السيادة السوداني، أن “القوات المسلحة تتحمل مسؤولياتها منذ انقلاب حميدتي”.

وبالأمس، أعلن قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، هدنة من طرف واحد، اليوم وغدا يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى؛ لوقف القتال مع الجيش السوداني خلال تلك الفترة.

وقال دقلو، في تسجيل صوتي بثته قناة "العربية" السعودية "نعلن عن هدنة من طرف واحد ليوم الوقوف بعرفة، وأول أيام عيد الأضحى".

وأضاف "الحرب فرضت علينا وليست ضد الجيش السوداني بل ضد بقايا النظام البائد"، مشددا "مستعدون لتوفير الحماية والمساعدة للشعب السوداني".