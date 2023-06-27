الخارجية الأمريكية: لا مجال للحرب في السودان..والحوار هو الحل الوحيد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إنه لا حل عسكريا للأزمة في السودان واستئناف الحوار مشروط بالتزام الطرفين.

وأضافت، الوضع في السودان مقلق بسبب الانتهاكات المتكررة لإعلانات وقف النار.

وقالت الأمم المتحدة، اليوم، إن عدد الهاربين من الصراع في السودان وصل إلى مليون شخص.

وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالسودان رافينا شامداساني، ضرورة توفير ممر آمن للفارين من القتال في منطقة "الجنينة" بولاية غرب دارفور بالسودان.. مطالبة ميليشيا الدعم السريع بالتوقف عن استهداف هؤلاء الفارين من الصراع.