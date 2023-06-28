عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023: استقرار صحي وعاطفي

صدى البلد

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

txt

برج العقرب .. حظك اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 : مشاكل مالية

txt

برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 : استمتع بالحب

برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023

تجنب كل المشاكل التي كانت تزعجك في الماضي، على الرغم من التحديات ، ستتمتع بحياة مهنية ناجحة، كل من الصحة والثروة ستكون إيجابية

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفياً

قبل أن تبدأ علاقة جديدة تحتاج إلى التأكد من تجنب أخطاء الماضي، ومع ذلك ، قد يواجه بعض سكان الجوزاء مشاكل متعلقة بالذات في علاقاتهم اليوم.

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

التزم بخطة نظام غذائي صحي لأنك تحتاج إلى الحفاظ على الصحة العقلية والبدنية متوازنة، تتأثر الصحة العقلية والجسدية بشكل كبير بما تستهلكه من خضروات وفواكه، قد تواجه بعض الإناث من مواليد الجوزاء مشاكل متعلقة بأمراض النساء.

برج الجوزاء اليوم مهنيا

قد يضطر بعض متخصصي تكنولوجيا المعلومات إلى زيارة مكتب العميل لاستكشاف المشكلات وإصلاحها والتأكد من أن تكون في الوقت المحدد.

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة

﻿سيجد رجال الأعمال أيضًا أموالًا إضافية اليوم، هذا هو الوقت المناسب أيضًا للاستثمار في أعمال المضاربة، من المحتمل أن تحصل على بعض حصص الملكية التي قد تكون ملكًا لأسلافك.

الجوزاء الجوزاء وحظك اليوم برج الجوزاء اليوم مهنيا برج الجوزاء وحظك اليوم برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم لوجان السويسري |أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

جوارديولا طبق طريقة لعبه على زيارة مصر| المدرب انبهر بالأهلي.. و50 ألف دولار تكلفة إقامته يوميا

الخوف من اللي بعد العيد.. رسالة ساخرة من أفشة لجماهير الأهلي

على جبل عرفات.. نجوم الفن يؤدون مناسك الحج.. صور

إعادة مباراة الزمالك والمحلة في هذه الحالة.. خبير تحكيمي يوضح

إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وغزل المحلة

30 دعاء آخر ساعة يوم عرفة تسدد ديونا كالجبال .. رددها ولو لم تكن صائما

دعاء آخر ساعة من يوم عرفة.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

موضوعات متعلقة

برج العقرب .. حظك اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 : مشاكل مالية

برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 : استمتع بالحب

برج الحمل .. حظك اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023: إطلاق مشروع جديد

برج الجوزاء .. حظك اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023: حافظ على جسمك

برج الميزان .. حظك اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023: تبدأ علاقة جديدة

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 : مشكلة عاطفية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 27 يونيو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج القوس.. حظك اليوم الاثنين 26 يونيو 2023 : ترقية أو زيادة

ترشيحاتنا

شاهد| انقطاع بث مؤتمر وزيرة الخارجية الألمانية وظهور خطاب بوتين

حاول تهريبها.. ضبط 73 ثعبانًا بحوزة راكب مصري في مطار القاهرة|شاهد

رمي الجمرات .. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أعمال يوم النحر

بعد فوز الزمالك.. ترتيب الدوري المصري

أخبار الفن.. نجوم يؤدون مناسك الحج.. تكبيرات العيد بصوت مصطفى قمر.. شيرين بدون مكياج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 28 يونيو.. هؤلاء الأكثر حظا في عيد الأضحى 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤية تكبيرات العيد في المنام .. فرحة وهنا وسرور

لمدة 15 عاما.. مقطع فيديو لقسيس يروي قصة حلم قاده إلى الإسلام

النادي الأهلي كلمة السر.. قصة أغنية العيد لكوكب الشرق وعلاقتها بالملك فاروق

توقفوا عنها.. عادة نفعلها صباح أول أيام عيد الأضحى تسبب أضرارا صحية

فيديو

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

فيديو لشيخ مزعوم يثير الجدل بطلب لمتابعيه.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ