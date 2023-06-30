عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مخزون لا يكفي.. أفلام رصدت ثورة 30 يونيو في السينما المصرية

أفلام 30 يونيو
أفلام 30 يونيو

رغم ضخامة ثورة 30 يونيو وعظمة الحدث وتفاصيله الكثيرة التي تدخلت فيها الفئات الفنية والثقافية، إلى جانب الشخصيات السياسية وغيرهم من أفراد الشعب المصري، إلا أن السينما لم تبرز قصصها وتفاصيلها بشكل كافٍ حتى الآن. 

 

رصدت العديد من الأعمال الدرامية أحداث ثورة 30 يونيو، وشرارة انطلاقها وعلى رأسها الاختيار ومسلسل سره الباتع، لكن في السينما كان ذكر أحداثها بشكل طفيف، وتحتاج السينما إلى أعمال أكثر تشرح ماذا حدث في كواليس هذه اللحظات التاريخية التي غيرت مسار مصر سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا. 

 

جواب اعتقال

 

من أبرز الأفلام التي أشارة إلى 30 يونيو، كان فيلم جواب اعتقال للفنان محمد رمضان، الذي عرض عام 2017، وشارك في بطولته إياد نصار ودينا الشربيني وسيد رجب وغيرهم. 

 

وتطرق فيلم جواب اعتقال، إلى شرح شخصية الإرهابي، وحالته النفسية والظروف التي تحوله إلى هذا المسار غير المسالم، ومحاولة شخصيات ذات مصلحة لغسل أدمغة الشباب ضد دولهم وأهاليهم. والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي. 

 

المشخصاتي 2

 

يُعد فيلم المشخصاتي 2 من الأعمال السينمائية التي عبرت عن ثورة 30 يونيو بشكل واضح، وشارك في بطولته إلى جانب تامر عبد المنعم عدد من الفنانين منهم يوسف شعبان وإيمي. 

 

تناول فيلم المشخصاتي 2، ما حدث في الفترة من 25 يناير وحتى 30 يونيو، وطريقة الإخوان في السيطرة على حكم مصر، حتى جاءت ثورة الشعب لتخلص الجميع من هذه المرحلة العصيبة. 

 

ويبرز الفيلم النجاح الكبير الذى حققته ثورة 30 يونيو فى تخليص مصر من حكم الجماعة الإرهابية، ورصد خطابات محمد مرسي وتأثيرها على الشعب المصري أنذاك بشكل سلبي. 

 

اشتباك 

 

يُعد فيلم اشتباك من الأعمال التي رصدت بدايات ثورة 30 يونيو، وتناول أحداث الثورة من خلال سيارة ترحيلات تحمل مصريين شهدوا على الاشتباكات التي حدثت بين الإخوان والشرطة. 

 

وشارك فيلم اشتباك في افتتاح مسابقة "نظرة ما"، بمهرجان كان السينمائي الدولي، وهو من إخراج محمد دياب، وشارك في بطولته نيللي كريم وهاني عادل وأحمد داش، أحمد مالك، وطارق عبد العزيز وغيرهم. 

 

30 يونيو أحداث ثورة 30 يونيو الأعمال الدرامية السينما المصرية الشخصيات السياسية مسلسل سره الباتع محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسرة عليك|تعليق ساخر من خالد الغندور عقب فوز الأهلي بثلاثية أمام البنك

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

بعد زيادة الدعم أول يوليو.. أسعار السلع التموينية المقررة السبت المقبل

خالف القوانين.. خبير لوائح يصدم جمهور الأهلي بسبب كهربا

بعد ساعات عصيبة عاشها حجاج السياحة بمشعر منى .. تحقيق عاجل ومطالبة بتعويضات

حالة واحدة تمنعك من استرداد أموال شهادة الادخار.. ما هي؟

إيقاف قيد جديد| قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك

هل يُحقِق حلم مونديال الأندية؟| هذه قصة مفاوضات إمام عاشور.. وأول تعليق من الأهلي

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| بيومي فؤاد يرد على مقارنته بـ حسن حسني.. ومشروع فني يجمع شيري عادل وزوجها

ذكرى ميلاد صلاح قابيل.. ترك الجامعة والتحق بمعهد الفنون المسرحية

بيومي فؤاد يعلق على مقارنته بـ حسن حسني

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم البعبع

تعرف على سبب وفاة الفنان رضا طارش بعد دخوله المستشفى

وفاة الفنان العراقي رضا طارش عن عمر يناهز 55 عامًا

أخبار الفن| معلومات عن أبناء ريهام حجاج.. وحمل ابنه أصالة

محمود العسيلي يكشف تفاصيل مشاركته مع كريم محمود عبدالعزيز في "سمع هس"

ترشيحاتنا

السيسي : هناك علاقة خاصة بين الشعب وقواته المسلحة ومؤسساته الوطنية

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

استقرار الطماطم وتراجع البصل.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

هذه التغييرات في نمط المشي تشير إلي الإصابة بمرض خطير.. انتبه

أهمية التاكيهات داخل محرك السيارة .. وكيفية التعرف على تلفها

أسعار النفط.. خام برنت يتجه لتسجيل أول زيادة شهرية هذا العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة واحدة تفسر لغز أسرار الكون.. ماذا اكتشف العلماء ؟

طريقة عمل حواوشي لحمة أحلى من المحلات

بعباءة جديدة.. نسناس شهير عبر تيك توك يحصل على عيدية عيد الأضحى|صور

برشاقة لافتة.. آيتن عامر تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

فيديو

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ