مخزون لا يكفي.. أفلام رصدت ثورة 30 يونيو في السينما المصرية

رغم ضخامة ثورة 30 يونيو وعظمة الحدث وتفاصيله الكثيرة التي تدخلت فيها الفئات الفنية والثقافية، إلى جانب الشخصيات السياسية وغيرهم من أفراد الشعب المصري، إلا أن السينما لم تبرز قصصها وتفاصيلها بشكل كافٍ حتى الآن.

رصدت العديد من الأعمال الدرامية أحداث ثورة 30 يونيو، وشرارة انطلاقها وعلى رأسها الاختيار ومسلسل سره الباتع، لكن في السينما كان ذكر أحداثها بشكل طفيف، وتحتاج السينما إلى أعمال أكثر تشرح ماذا حدث في كواليس هذه اللحظات التاريخية التي غيرت مسار مصر سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.

جواب اعتقال

من أبرز الأفلام التي أشارة إلى 30 يونيو، كان فيلم جواب اعتقال للفنان محمد رمضان، الذي عرض عام 2017، وشارك في بطولته إياد نصار ودينا الشربيني وسيد رجب وغيرهم.

وتطرق فيلم جواب اعتقال، إلى شرح شخصية الإرهابي، وحالته النفسية والظروف التي تحوله إلى هذا المسار غير المسالم، ومحاولة شخصيات ذات مصلحة لغسل أدمغة الشباب ضد دولهم وأهاليهم. والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

المشخصاتي 2

يُعد فيلم المشخصاتي 2 من الأعمال السينمائية التي عبرت عن ثورة 30 يونيو بشكل واضح، وشارك في بطولته إلى جانب تامر عبد المنعم عدد من الفنانين منهم يوسف شعبان وإيمي.

تناول فيلم المشخصاتي 2، ما حدث في الفترة من 25 يناير وحتى 30 يونيو، وطريقة الإخوان في السيطرة على حكم مصر، حتى جاءت ثورة الشعب لتخلص الجميع من هذه المرحلة العصيبة.

ويبرز الفيلم النجاح الكبير الذى حققته ثورة 30 يونيو فى تخليص مصر من حكم الجماعة الإرهابية، ورصد خطابات محمد مرسي وتأثيرها على الشعب المصري أنذاك بشكل سلبي.

اشتباك

يُعد فيلم اشتباك من الأعمال التي رصدت بدايات ثورة 30 يونيو، وتناول أحداث الثورة من خلال سيارة ترحيلات تحمل مصريين شهدوا على الاشتباكات التي حدثت بين الإخوان والشرطة.

وشارك فيلم اشتباك في افتتاح مسابقة "نظرة ما"، بمهرجان كان السينمائي الدولي، وهو من إخراج محمد دياب، وشارك في بطولته نيللي كريم وهاني عادل وأحمد داش، أحمد مالك، وطارق عبد العزيز وغيرهم.