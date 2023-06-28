بسبب ركن سيارة.. معركة بالسلاح بمنطقة دار السلام بالقاهرة

ألقي رجال أمن القاهرة القبض على 5 أشخاص بينهم سيدتان لاتهامهما بالتشاجر مع آخر وإحداث إصابته بسبب ركن سيارة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بتضرر سيدة من إصابة نجلها بمشاجرة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة دار السلام بالقاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم وإصابة عامل- مقيم محل البلاغ "بجروح بأماكن متفرقة بالجسم" وأن سبب المشاجرة مشادة كلامية حدثت بين المصاب وعدد 5 أشخاص "مقيمون بدائرة القسم" لخلاف حول ركن السيارة الخاصة بأحدهم ، تم ضبطهم وبحوزتهم سلاح أبيض والمستخدم فى ارتكاب الواقعة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.