مشجع برازيلي يتبرع بثروته لـ نيمار.. تفاصيل

أعلن مشجع برازيلي مجهول، تبرعه بثروته كاملة للدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث يرى أنه لا يوجد من يستحق لإرثه سواه.



وقال المشجع البرازيلي في تصريحات عبر صحيفة "متروبوليس" البرازيلية: "أعشق نيمار، قصة حياته تشبهني تماما، أنا شخص عاشق لأسرتي وعائلتي، علاقة نيمار مع والده تذكرني كثيرا بعلاقتي مع والدي الذي توفاه الله".



وأضاف: "صحتي ليست على ما يرام ولا يوجد من أثق في ترك ممتلكاتي له بعد وفاتي، لا أريدها أن تذهب إلى الحكومة أو الأقارب".



وواصل: "حاولت دون جدوى منح ممتلكاتي للدولي البرازيلي من قبل لكن الوصية هي الطريقة القانونية للقيام بذلك وتم التوقيع على الوثيقة في مكتب حكومي في بورتو أليجري".



واختتم: "أعرف أنه قبل كل شيء ليس جشعا وهو أمر نادر بعض الشيء هذه الأيام".