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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حساب بورشه على تويتر يشوق لسيارة رياضية جديدة.. صور

صدى البلد

نشرت بورشه فرنسا صورة غامضة لإصدار 911 جديد محتمل أو إصدار خاص، ظهرت السيارة الغامضة لأول مرة في 29 يونيو ، والتي تتزامن مع Le Mans Classic في الخلفية ، هناك بورشه 356 SL الفائز بفئة 1100 سم مكعب في سباق 24 ساعة في لومان عام 1951.

بورشه 

تواصل موقع Motor1.com مع بورشه للحصول على مزيد من التفاصيل حول هذه السيارة. ولم يكن لدى الشركة في الولايات المتحدة أي معلومات إضافية.

 

وبالتدقيق في الصورة، يبدو أنه نموذج قياسي، يبدو أن هناك شارة "911" أسفل العلامة النصية "بورشه"، يمكننا فقط الحصول على لمحة عن المصد السفلي ، لكن يبدو أنه هو نفسه كاريرا الحالي، يظهر لون الطلاء على أنه ظل غامق جدًا من الرمادي أو الأسود.

مما هو مرئي، لا نعتقد أن السيارة في هذا الإعلان التشويقي هي 911 STالقادمة، حيث تظهر اللقطات التجسسية أن لديها تصميمًا مختلفًا تمامًا للمصد الخلفي عن السيارة التي تخطط بورشه لعرضها في 29 يونيو.

 

تتمتع بورشه بتاريخ طويل في لومان ، نجحت في حصد 19 فوزًا عاماً و 108 انتصارًا، هذا أكثر من أي علامة تجارية أخرى، وكافحت الشركة في سباق 24 ساعة في عام 2023 حيث احتلت السيارة الأعلى مرتبة المركز التاسع في فئة Hypercar.

بورشه 

لا نتوقع أيضًا أن يكون الكشف في فرنسا عن 911 كاريرا المحدثة لأننا نتوقع حملة تشويقية أطول لمثل هذا الظهور الكبير لأول مرة، وأظهرت اللقطات التجسسية تطوير العلامة التجارية لمراجعات الكوبيه ، والقابلة للتحويل ، والتارجا ، والتوربو ، و GT3، بالإضافة إلى تجهيز GT2 RS، في الداخل، وتعتمد بعض هذه الطرازات على الأقل مجموعة أدوات رقمية جديدة بالكامل.

 

غالبًا ما تصنع بورشه إصدارات خاصة من 911 بكل بلد ، وقد يكون هذا الطراز خاصاً لفرنسا، على سبيل المثال، قدمت الشركة ألوانًا خاصة لـ GTSللاحتفال بمرور 30 عامًا على العمل في تايلاند، وبالمثل ، كان هناك إصدار Carrera GTS Cabriolet Americaالذي اقتصر على 115 وحدة.

Le Mans Classic بورشه Le Mans كاريرا HyperCar لومان

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