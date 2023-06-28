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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إمام المسجد الحرام: من دلالات الحج تحقيق الوحدة والمساواة بين المسلمين

المسجد الحرام
المسجد الحرام

قال الشيخ ياسر الدوسري، إمام المسجد الحرام، في خطبة عيد الأضحى المبارك: "الحمد لله الذي شرع لعباده حج بيته العتيق، فحرك عزم القاصدين وأعانهم بالتوفيق".

وأضاف الدوسري في خطبة عيد الأضحى المبارك: "الأيام الفضيلة مطايا والسعيد من أعد العدة قبل يوم المنايا والشقي من رضي بالدنيا".

وتابع "هنيئا لحجاج بيت الله الحرام والأمة الإسلامية في هذا اليوم الأغر"، لافتًا إلى أن من دلالات الحج ومقاصده تحقيق الوحدة والمساواة بين المسلمين ونبذ الفرقة والافتراق.

وأدى جموع المصلين، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام.

الاضحى المبارك المسجد الحرام إمام المسجد الحرام المسلمين المصلين ياسر الدوسري

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