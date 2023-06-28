إمام المسجد الحرام: من دلالات الحج تحقيق الوحدة والمساواة بين المسلمين

قال الشيخ ياسر الدوسري، إمام المسجد الحرام، في خطبة عيد الأضحى المبارك: "الحمد لله الذي شرع لعباده حج بيته العتيق، فحرك عزم القاصدين وأعانهم بالتوفيق".

وأضاف الدوسري في خطبة عيد الأضحى المبارك: "الأيام الفضيلة مطايا والسعيد من أعد العدة قبل يوم المنايا والشقي من رضي بالدنيا".

وتابع "هنيئا لحجاج بيت الله الحرام والأمة الإسلامية في هذا اليوم الأغر"، لافتًا إلى أن من دلالات الحج ومقاصده تحقيق الوحدة والمساواة بين المسلمين ونبذ الفرقة والافتراق.

وأدى جموع المصلين، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام.