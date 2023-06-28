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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من الفضاء.. صورة ساحرة للبيت الحرام وخيام الحجاج في منى

صور لخيام الحجاج
صور لخيام الحجاج

التقط رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، صورة ساحرة للمملكة العربية السعودية، من الفضاء.

وأظهرت الصورة التي نشرها النيادي، عبر حسابه الرسمي على منصة "تويتر" مشهدًا، التقطه للمشاعر المقدسة خلال "يوم التروية"، بحسب ما ذكره في التغريدة، وكتب: "يظهر فيه بيت الله الحرام وخيام الحجاج في منى".
 
ويشار الي أنّ النّيادي أصبح أول عربي يسير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية ضمن مهام البعثة 69 الموجودة في المحطة.
 
وبتاريخ 2 مارس انطلق النيادي في مهمة دولية إلى محطة الفضاء الدولية، مدتها 6 أشهر، وتُعد أطول مهمة للرواد العرب بالفضاء، أجرى خلالها عددًا من التجارب العلمية.
 

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وفي وقت سابق، شارك النيادي عددًا من الصور التي التقطها من الفضاء لمعالم ومناطق مختلفة بدول عربية مثل دولة الإمارات، والأردن، والكويت.

جانب من خيام الحجاج
الإماراتي سلطان النيادي المملكة العربية السعودية بيت الله الحرام رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي سلطان النيادي محطة الفضاء الدولية يوم التروية

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