كأس أمم أفريقيا.. موعد مباراة المنتخب الأولمبي ومالي والقنوات الناقلة

يلتقي المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي مع نظيره منتخب مالى فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ملعب طنجة بالمغرب في ثاني مباريات أولمبي الفراعنة بالبطولة القارية .

ويدخل المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي لقاء مالي رافعا شعار لا بديل عن الفوز لاسيما وأن أي نتيجة أخري سوف تبعد أولمبي الفراعنة عن التأهل إلي الأدوار القادمة في كأس أمم إفريقيا .

موعد مباراة المنتخب الأولمبي ومالي والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب الأولمبي ضد مالى في كأس أمم أفريقيا

مباراة المنتخب الأولمبي أمام مالى ستكون منقولة عبر قناة "beIN Sports HD 4" الناقل الحصري للمسابقة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

كما تنقل قناة الرياضية المغربية الأرضية مباراة المنتخب الأولمبي أمام مالى في كأس أمم إفريقيا.

وسقط المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره النيجر فى اللقاء الذي جمع بينهما فى منذ قليل افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بالمغرب.

وشهد الشوط الأول بداية سريعة من المنتخب الأولمبي بغية خطف هدف مبكر، بينما لعب منتخب النيجر على الهجمات المرتدة.

وحصد المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي أول نقطة في مشواره بالمجموعة وكذلك النيجر في مجموعة تضم مالي والجابون.

مجموعة المنتخب الأولمبي فى كأس أمم إفريقيا

أسفرت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا فى المغرب عن وقوع المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي فى المجموعة الثانية مع مالى والجابون والنيجر، بينما ضمت المجموعة الأولى المغرب وغانا والكونغو برازافيل وغينيا.

وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا، بمشاركة المنتخب الأولمبي فى الفترة من 24 يونيو حتى 8 يوليو على الملاعب المغربية.



وحدد الاتحاد الأفريقي مواعيد مباريات المنتخب الأولمبي في البطولة كالتالي:



المنتخب الأولمبي vs النيجر



المنتخب الأولمبي يلتقي نظيره منتخب النيجر اليوم الأحد 25 يونيو، في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.



المنتخب الأولمبي vs مالي



المنتخب الأولمبي يواجه نظيره منتخب مالي يوم الأربعاء 28 يونيو ، في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة .



المنتخب الأولمبي vs الجابون



المنتخب الأولمبي مع نظيره منتخب الجابون يوم 1 يوليو المقبل، في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة.



يذكر أن المنتخب الأولمبي حامل لقب بطولة كأس أمم إفريقيا الماضية.