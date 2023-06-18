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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرصة أخيرة .. كاف يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

فريق الزمالك
فريق الزمالك

منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، نادي الزمالك بصيصا من الأمل بشأن المشاركة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، الموسم المقبل.

وكان الكاف قد منح الاتحادات المحلية مهلة أقصاها نهاية يونيو الجاري لإرسال قوائم الأندية المشاركة في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، وهو ما يعني  اضطرار اتحاد الكرة المصري إرسال قوائم الفرق المشاركة بناء على نتائج الدور الأول على غرار الموسم الماضي، وفي هذه الحالة سيلعب الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفيوتشر والزمالك في الكونفدرالية.

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وذكر موقع لو 360 سبورت المغربي، أن اتحادات تونس ومصر والمغرب خاطبت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من أجل  تأجيل تحديد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية إلى 15 يوليو القادم.

وأضاف أن الكاف وافق على على طلب هذه الاتحادات بشأن تأجيل تحديد ممثليهم في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ورغم قرار  الكاف الذي منح الأمل لنادي الزمالك في   المشاركة في دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل، إلا أن فرصة الفارس الأبيض صعبة للغاية، إذ يحتل المركز  الرابع في ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة، ومتأخرا عن بيراميدز متصدر الترتيب بفارق 11، والأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط، مع  تبقى 6 مباريات مؤجلة للمارد الأحمر.

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