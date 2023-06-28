‎ 20صورة ترصد فرحة أهالى البحيرة بأول أيام عيد الأضحى المبارك

شهدت محافظة البحيرة حالة من الفرحة والسعادة الكبيرة فى أول أيام عيد الأضحى المبارك و تعالت أصواتهم بتكبيرات العيد فى مدن ومراكز المحافظة.

و أقبل الأطفال على شراء البالونات وسط فرحة عارمة، ذات الاشكال الكرتونية وألوان مختلفة تجذبت الأطفال والشباب .

و أيضاً انتشر ركوب الخيل حيث إنه من الهوايات التي يفضلها بعض الأطفال، لذا يستغل الكثير من الأهالي الأعياد والمناسبات الرسمية التي يخرجوا فيها مع أطفالهم ليركبوا الخيل للاستمتاع بتلك الهواية.

وقد التقطت عدسة كاميرا موقع "صدي البلد" صورًا في أول أيام عيد الأضحى المبارك لبعض الأطفال وهم يركبون الخيل في أحد المتنزهات للاحتفال بالعيد

فرحة أهالى البحيرة بأول أيام عيد الأضحى المبارك

فرحة أهالى البحيرة بأول أيام عيد الأضحى المبارك

فرحة أهالى البحيرة بأول أيام عيد الأضحى المبارك

فرحة أهالى البحيرة بأول أيام عيد الأضحى المبارك

فرحة أهالى البحيرة بأول أيام عيد الأضحى المبارك

فرحة أهالى البحيرة بأول أيام عيد الأضحى المبارك

فرحة أهالى البحيرة بأول أيام عيد الأضحى المبارك

فرحة أهالى البحيرة بأول أيام عيد الأضحى المبارك

فرحة أهالى البحيرة بأول أيام عيد الأضحى المبارك

فرحة أهالى البحيرة بأول أيام عيد الأضحى المبارك

فرحة أهالى البحيرة بأول أيام عيد الأضحى المبارك

و أدى اليوم اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة و كامل غطاس السكرتير العام المساعد، صلاة عيد الأضحي المبارك بمسجدالتوبة بدمنهور بحضور العميد أمجد البنا المستشار العسكري و محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة، ورجال الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر والوعظ وحشد كبير من المصلين من أبناءمدينة دمنهور والمناطق المجاورة.

كما أكد وكيل وزارة الأوقاف، في خطبة العيد على الفداء والتضحية الذي غرس أصوله نبي الله إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام عندمارأى أن يذبح ولده الوحيد "يا بني إني أرى في المنام أنى أذبحك" فرد الإبن على أبيه قائلا "افعل ما تؤمر)، وأكد على أن الأعياد فرصةلصلة الأرحام والتوسعة على الفقراء والمحتاجين.