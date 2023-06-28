ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الكوارع ؟.. لن تتوقع

تعد الكوارع من أشهر الأكلات الشعبية في معظم الدول العربية مثل مصر والأردن والعراق والسودان، ولكن يشتهر بها المطبخ المصري بشكل خاص.

ما هي فوائد شوربة الكوارع ؟

وتُقدّم الكوارع في المطاعم، كما يمّكن تحضيرها منزليًّا وتتواجد على سفرة الطعام بكثرة في المناسبات السعيدة من الأعياد، وبالتحديد في عيد الأضحى. والكوارع هي عبارة عن أقدام الجاموس والبقر، تُقدّم على شكل شوربة كوارع، أو على شكل فتّة كوارع أو بجانب الارز كطبق رئيسي.

وتُحضّر شوربة الكوارع بطريقة سهلة، ولكن يجب تنظيف الكوارع جيّدًا عبر وضعها في ماء مغلي، مع بعض الخضار والتوابل وتُترك على النار حتى تنّضج، ثم تُقدم الكوارع في الطبق ويُضاف عليها من الشوربة والليمون.

ما هي فوائد شوربة الكوارع ؟

وتلعب شوربة الكوارع دورًا كبيرًا ومهمًّا في صحّة الإنسان، بفضل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وغيرها من العناصر الغذائية الموجودة بها، لذا تمتلك فوائد عديدة للجسم، ومنها :

_ تساهم في ليونة المفاصل.يحمي المفاصل من الالتهابات.

_ تخفّف من خشونة الغضاريف.

_ تساهم في تجديد خلايا البشرة.

_ تساهم في جعل البشرة تبدو نضرة.

_ تساهم في تأخير ظهور التجاعيد المبكّرة.

_ تزيل آثار الشحوب التي تظّهر على البشرة.

_ تدعّم حركة الأوعية الدموية.

_ تساعد في تنّظيم ضغط الدم.

_ تخفّف من أعراض الصدفية.

_ تقلّل من خطر الإصابة بالحساسية.

_ تقلّل من خطر الإصابة بمرض الأكزيما.

_ تساهم في إمداد الجسم بالطاقة.

_ تمدّ البشرة بالرطوبة.

_ تعزّز عملية الهضم.

_ تزيد من حركة المعدة والأمعاء.

_ تساهم في تحسين الحالة المزاجية.

_ يساهم في محاربة هشاشة العظام.

_ يساهم في تحسين جودة النوم.

_ يساهم في إنقاص الوزن.

_ يزيد من الشعور بالشبع لفترة طويلة.

_ تمنع تراكم السموم في الجسم.

_ تحسن الخصوبة.