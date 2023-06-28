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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان.. وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ

السودان - علم
السودان - علم

أعلن كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وقفا لإطلاق النار، من جانب واحد، خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ووفي كلمة بثها التليفزيون السوداني؛ فقد أكد الفريق عبدالفتاح البرهان قائد الجيش السوداني، اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في أول أيام عيد الأضحى، قائلا "حجم المؤامرة يتطلب من الجميع اليقظة والاستعداد للتصدي للمهددات الوجودية لدولتنا.. لذلك نطلب من جميع الشباب الانضمام للوحدات العسكرية للدفاع عن بقاء الدولة السودانية".

كما أعلن الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي قائد قوات الدعم السريع، وقفا لإطلاق النار خلال أول أيام العيد، قائلا في رسالة صوتية "إن قوات الدعم السريع ستشكل لجنة خاصة للتحقيق في انتهاكات تتهم قواته بارتكابها، والتي سيتم التعامل معها بصرامة وجدية".

ومنذ السادس من مايو الماضي، ترعى السعودية والولايات المتحدة محادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع، أسفرت في 11 من الشهر ذاته عن أول اتفاق في جدة بين الجانبين، للالتزام بحماية المدنيين، وإعلان أكثر من هدنة وقعت خلالها خروق وتبادل للاتهامات بين طرفي النزاع، مما دفع الرياض وواشنطن إلى تعليق المفاوضات. 

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