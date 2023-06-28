مصر القديمة أحلى.. كهربا يهنئ جمهوره بحلول عيد الأضحى

هنأ اللاعب محمود كهربا، جمهوره، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشارك كهربا صورة جديدة له، بالجلباب الأبيض، ويجلس على سيارة فارهة، من إحدى حارات مصر القديمة.

وعلق كهربا على الصورة: “العيد أحلى في حواري مصر القديمة”.

ويذكر أنه قد آلاف المواطنين صلاة عيد الأضحي بالمساجد والساحات العامة التي خصصتها وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، وسط حالة من البهجة والسعادة بين المواطنين.



وشهدت ساحة مسجد عمرو بن العاص توافد مئات المصلين لأداء صلاة العيد، من بينهم اللاعب محمود كهربا ، كما التقط الصور التذكارية مع أهالي مصر القديمة.