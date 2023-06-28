عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالجلباب الأبيض.. شوبير يهنئ الجماهير بمناسبة عيد الأضحى المبارك

شوبير
شوبير

هنأ الاعلامي احمد شوبير متابعيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وشارك شوبير صورة له بالجلباب الابيض وكتب:"كل عام وانتم بخير وسعادة عيد سعيد عليكم".

يعتبر عيد الأضحى المبارك ، هو يوم عيدنا الأكبر ، موسم البشر والسرور والفرح والسعادة ، بفضل الله تعالى وكرمه ، حيث يقول الله تعالى (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ) وعندما قدم نبينا الكريم، إلى المدينة المنورة ولهم يوما يلعبون فيهما في الجاهلية ، قال: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما ، يوم الفطر ويوم النحر).

 

 

 

 

كما أن عيد الأضحى ، هو يوم عظيم ويوم مشهود ، من أيام الله تعالى ، حيث يفرح فيه حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم ، كما يفرح المسلمون بفضل الله عليهم في العشر الأول من ذي الحجة ، وشعيرة الأضحية ولقاء الأهل والأحبة ، حيث يقول النبي (أعظم الأيام عند الله يوم النحر ، ثم يوم القر) ويوم القر هو اليوم الثاني الذي يلي يوم النحر ، لأن الناس يقرون فيه بمني بعد أن فرغوا من أعمال يوم النحر.

 

كما أوضحت وزارة الأوقاف في جوابها أن صلاة العيد سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسن الاجتماع لصلاة العيد سواء أكانت في ساحة بالخلاء أم في المسجد الجامع وذلك لمن يستطيع الذهاب إلى أي منهما.

 

شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

إعادة مباراة الزمالك والمحلة في هذه الحالة.. خبير تحكيمي يوضح

مشكلة في عصب القدم.. تطورات الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

أخبار الفن.. نجوم يؤدون مناسك الحج.. تكبيرات العيد بصوت مصطفى قمر.. شيرين بدون مكياج

أول يوم العيد.. مصرع شاب صغير السن صعقًا في مغسلة بالوادي الجديد

بطولة بيومي فؤاد ومي كساب| القصة الكاملة لتجاوزات فيلم “سنة أولى خطف”.. وإحالة العاملين للتحقيق

فرج عامر يفجّر مفاجأة بشأن نجم الأهلي المحتمل

مفاجأة.. فرج عامر يكشف صفقة تبادلية وشيكة بين الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

إنفينيتي تعزز إنتاجها من السيارات الكهربائية لزيادة المبيعات

هذه البلاد لم تصلِ صلاة عيد الأضحى اليوم.. تعرف عليها

كبد الضأن.. معهد التغذية يكشف فوائدها ويحذر هؤلاء من تناولها

بسام راضي ينقل تهنئة عيد الأضحي من الرئيس السيسي للجالية المصرية بإيطاليا

نصف موظفي البنك.. إلغاء 35 ألف وظيفة في كريدي سويس

وكالة روسية: احتمالات انسحاب موسكو من اتفاقية الحبوب مرتفعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزالة السموم وإدرار البول أبرزها.. فوائد عصير القصب للكلى

في غيبوبة وتليفونها اتقفل.. شاب يبحث عن والدته المصرية المفقودة في الحج

عمار أكبر أنتوني الأشهر.. كيف تحول أميتاب باتشان إلى أسطورة أفلام أول أيام العيد؟

أطعمة تؤثر في حالة فرط نشاط الغدة الدرقية.. احذرها

فيديو

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

فيديو لشيخ مزعوم يثير الجدل بطلب لمتابعيه.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ