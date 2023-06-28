كبد الضأن.. معهد التغذية يكشف فوائدها ويحذر هؤلاء من تناولها

نشر المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان، مجموعة من المعلومات والإرشادات الصحية الهامة تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

وقال المعهد إنه خلال الاحتفالات بعيد الأضحى، يكثر تناول لحوم الأضاحى والأعضاء الداخلية ولحمة الرأس واللسان والمخ.

وقدم المعهد، فى إطار خطته لنشر الوعى الغذائى، لكم بعض الحقائق الغذائية لكل 100جم مأكول عن الأضاحى ولحومها.

وأوضح المعهد أن كبد الضأن تعد من الأطعمة المهمة فى محاربة أنيميا نقص الحديد، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد الحيوانى، والذى يتميز بأن نسبة امتصاصه داخل الجسم عالية، حيث إن كل جم يحتوى على 9.4 ملجم حديد، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من البروتين الحيوانى المهم لبناء وسلامة الأنسجة، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من الزنك المهم لنمو الأنسجة.



وأضاف: “ممنوع على قلب أو اختلال دهون الدم تناول كبد الضأن، حيث تحتوى على كمية عالية من الكوليسترول”.

وأشار إلى أنه يفضل تناول قطعة كبد فى حجم علبة كبريت أسبوعيا خلال فترة الحمل تجنبا لحدوث تسمم بفيتامين “أ".

