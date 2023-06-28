بسام راضي ينقل تهنئة عيد الأضحي من الرئيس السيسي للجالية المصرية بإيطاليا

نقل بسام راضي، سفير مصر في روما، لأعضاء الجالية المصرية في ايطاليا تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي الموجهة لجميع المصريين بالخارج بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك وذلك من واقع برقية تهنئة سيادته والتي جاء نصها كما يلى :

"أخواتي وأبنائي مسلمي مصر بالخارج أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، داعياً الله تعالى أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً وأن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات …. أتمنى لكم النجاح والتوفيق ولمصرنا العزيزة وشعبها العظيم المزيد من التقدم والرقي والإزدهار.

وكل عام وأنتم بخير … عيد سعيد.



عبد الفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية