أكثر من 100 ألف مصلِ يؤدون صلاة العيد الأقصي

أبرزت وكالة الأنباء الأردنية، أداء أكثر من 100 ألف مصلٍ، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.



وذكرت الوكالة الأردنية أن تكبيرات العيد علت إيذانا بحلول أول أيام العيد وسط حشود كبيرة من المصلين، بالتزامن مع حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق المصلين أثناء خروجهم من الأقصى.



وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، قد أعلن بأن موعد صلاة العيد لهذا العام 1444هـ في الساعة السادسة وعشر دقائق صباحا، حسب التوقيت الصيفي.



وناشد المفتي العام، المواطنين بضرورة زيارة بيوت وعائلات الشهداء والأسرى والجرحى والمحتاجين، وحث الموسرين والقادرين على الجود بالأضاحي والتقرب إلى الله تعالى بها، ما يعزز الصلة بين الأهل والأقارب والأرحام ويساعد في تلبية حاجات الفقراء والمحتاجين.

