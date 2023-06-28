عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد صلاة العيد.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عدد من الفلسطينيين في المسجد الأقصي

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابا أثناء تواجده في باحات المسجد الأقصى المبارك، واحتجزت عددا آخر بمدينة القدس المحتلة، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من باحات المسجد الأقصى، دون معرفة هويته بعد.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت شبانا آخران أثناء مرورهم في طريق الواد بالقدس، وآخرين في طريق المجاهدين، ودققت في هوياتهم، وآخرين في طريق باب حطة، وفتشتهم.

وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقالات يومية في مناطق ومدن الضفة الغربية، وتتعمد التنغيص على الفلسطينيين في أعيادهم ومناسباتهم الدينية.

أمريكا تطالب إسرائيل بمحاكمة المستوطنين مثيري الإرهاب في فلسطين

الشيخ إبراهيم رضا يعلق على بيان الأزهر الشريف بشأن الأحداث في فلسطين

الاحتلال الاسرائيلي المسجد الأقصى القدس عيد الأضحى قوات الاحتلال الإ سرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

إعادة مباراة الزمالك والمحلة في هذه الحالة.. خبير تحكيمي يوضح

أول يوم العيد.. مصرع شاب صغير السن صعقًا في مغسلة بالوادي الجديد

أخبار الفن.. نجوم يؤدون مناسك الحج.. تكبيرات العيد بصوت مصطفى قمر.. شيرين بدون مكياج

نجم لوجان السويسري |أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

فرج عامر يفجّر مفاجأة بشأن نجم الأهلي المحتمل

خبير تحكيمي يُفجّر مفاجأة بشأن هدف الزمالك الأول أمام المحلة

سعر تذكرة حديقة الحيوان خلال أيام عيد الأضحى 2023.. موعد استقبال الزائرين

موضوعات متعلقة

أمريكا تطالب إسرائيل بمحاكمة المستوطنين مثيري الإرهاب في فلسطين

الشيخ إبراهيم رضا يعلق على بيان الأزهر الشريف بشأن الأحداث في فلسطين

أعمال إرهابية.. بيان شديد اللهجة من الأمم المتحدة بشأن فلسطين

همجية المستوطنين.. فلسطين تدين هجوم الاحتلال على قرية برام الله

بعد دعوات حمل السلاح.. فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لمنع انفجار الأوضاع

الله مع فلسطين.. عاصفة في الجيش الإسرائيلي بسبب فيديو لجنود يدعمون جنين| شاهد

ترشيحاتنا

إجراء عاجل من الملك سلمان يخص هذة الفئة من الحجاج

المؤبد عقوبة حائزي ومصنعي الألعاب النارية

محمد صلاح يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك

متحدث الرئاسة ينشر صور أداء الرئيس السيسي صلاة عيد الأضحى المبارك| شاهد

إيرادات الأفلام في وقفة عيد الأضحى.. كريم عبد العزيز الأول وأحمد فهمي يلاحقه

سيناريوهان.. حظوظ المنتخب الأولمبي للبعد عن شبح الخروج من كأس أمم إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الخروف؟

بعد الفتة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الجنزبيل بالليمون؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فشة الخروف؟

خطوات تنظيف سقط اللحوم وفوائده

فيديو

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

فيديو لشيخ مزعوم يثير الجدل بطلب لمتابعيه.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ