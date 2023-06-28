بعد صلاة العيد.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عدد من الفلسطينيين في المسجد الأقصي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابا أثناء تواجده في باحات المسجد الأقصى المبارك، واحتجزت عددا آخر بمدينة القدس المحتلة، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من باحات المسجد الأقصى، دون معرفة هويته بعد.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت شبانا آخران أثناء مرورهم في طريق الواد بالقدس، وآخرين في طريق المجاهدين، ودققت في هوياتهم، وآخرين في طريق باب حطة، وفتشتهم.

وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقالات يومية في مناطق ومدن الضفة الغربية، وتتعمد التنغيص على الفلسطينيين في أعيادهم ومناسباتهم الدينية.