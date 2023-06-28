الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى.. شاهد

تحتفل دول الوطن العربي والعالم الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى التي تمثل أحد أهم المواعيد التي يحتفي بها المسلمون،جاء ذلك في تقرير عرضته فضائية "يورونيوز".

عيد الاضحى أحد أهم المواعيد التي يحتفي بها المسلمون في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة

وأدى الفلسطينيون صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، في اليوم الأول من العيد الذي يحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم.

وتحتفل دول الوطن العربي والعالم الإسلامي بهذه المناسبة التي تمثل أحد أهم المواعيد التي يحتفي بها المسلمون في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة الذي يلي يوم وقفة عرفة أو وقفة عرفات وهي أهم مناسك الحج عند المسلمين.